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Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати асистента на час навчання: інструкція

Україна, Неділя 14 квітня 2024 23:14
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Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати асистента на час навчання: інструкція Фото: Діти можуть отримати асистента на час інклюзивного навчання (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Можливість забезпечити малюкові інклюзивну освіту в закладі освіти, а отже, індивідуальний підхід, - базова потреба багатьох українських батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціальної політики.

Асистент для дитини - помічник упродовж усього процесу його навчання. Ним можуть бути соціальний працівник, батьки дитини з особливими освітніми потребами або особи, уповноважені ними. При цьому, необхідно пройти спеціальне навчання та отримати відповідний сертифікат.

На підставі такого сертифіката людина може працевлаштуватися соціальним працівником.

Важливо, що асистент дитини є учасником освітнього процесу. Він не є педагогічним працівником та не призначається на посаду керівником закладу освіти. Він лише допускається до освітнього процесу на основі укладання відповідного договору між закладом, асистентом та за згодою і письмовою заявою батьків.

Хто може отримати послугу

Соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання надається дітям з особливими освітніми потребами. Відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), такі діти потребують супроводу в закладах освіти.

У чому полягає послуга

Мета супроводу під час інклюзивного навчання - забезпечення повної та ефективної участі дитини в освітньому процесі.

Завданнями асистента дитини з особливими освітніми потребами є:

  • допомога в самообслуговуванні;
  • підтримка у спілкуванні та комунікації з дітьми, педагогами та іншими особами;
  • організація харчування, годування (за потреби);
  • допомога під час пересування та здійснення рухової активності;
  • спостереження за станом здоров’я, допомога в проведенні необхідних процедур;
  • організація денного відпочинку (сну) у закладах дошкільної освіти.

Обсяг та зміст соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання визначають відповідно до індивідуальних потреб дитини.

Як отримати послугу

Щоб отримати послугу супроводу під час інклюзивного навчання, необхідно звернутись до міського центру соціальних служб.

Необхідні документи

Для отримання послуги потрібно надати:

  • письмову заяву;
  • копію висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого ІРЦ. В такому висновку зазначається потреба дитини у супроводі під час інклюзивного навчання.

Тривалість послуги

Відповідно до індивідуальних потреб дитини, строки надання послуги узгоджуються з батьками або законним представником.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діагностувати аутизм у дитини і чому необхідне раннє втручання в її розвиток.

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