Дети с особыми учебными потребностями могут получить ассистента на время обучения: инструкция
Возможность обеспечить малышу инклюзивное образование в учебном заведении, а значит, индивидуальный подход, - базовая потребность многих украинских родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социальной политики.
Ассистент для ребенка - помощник на протяжении всего процесса его обучения. Им могут быть социальный работник, родители ребенка с особыми образовательными потребностями или лица, уполномоченные ими. При этом необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий сертификат.
На основании такового сертификата человек может трудоустроиться соц работником.
Важно, что ассистент ребенка является участником образовательного процесса. Он не является педагогическим работником и не назначается на должность руководителем учебного заведения. Он только допускается к образовательному процессу на основе заключения соответствующего договора между учреждением, ассистентом и с согласия и письменным заявлением родителей.
Кто может получить услугу
Социальная услуга сопровождения во время инклюзивного обучения предоставляется детям с особыми образовательными потребностями. Согласно заключению инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ), такие дети нуждаются в сопровождении в учебных заведениях.
В чем заключается услуга
Цель сопровождения во время инклюзивного обучения – обеспечение полного и эффективного участия ребенка в образовательном процессе.
Задачами ассистента ребенка с особыми образовательными потребностями являются:
- помощь в самообслуживании;
- поддержка в общении и коммуникации с детьми, педагогами и другими лицами;
- организация питания, кормления (при необходимости);
- помощь при передвижении и осуществлении двигательной активности;
- наблюдение за состоянием здоровья, помощь в проведении необходимых процедур;
- организация дневного отдыха (сна) в учреждениях дошкольного образования.
Объем и содержание социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения определяют в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.
Как получить услугу
Для получения услуги сопровождения во время инклюзивного обучения необходимо обратиться в городской центр социальных служб.
Необходимые документы
Для получения услуги необходимо предоставить:
- письменное заявление;
- копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития личности, предоставленного ИРЦ. В таком выводе указывается на потребность ребенка в сопровождении во время инклюзивного обучения.
Продолжительность услуги
В соответствии с индивидуальными потребностями ребенка, сроки предоставления услуги согласовываются с родителями или законным представителем.
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