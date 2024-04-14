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Дети с особыми учебными потребностями могут получить ассистента на время обучения: инструкция

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 23:14
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Дети с особыми учебными потребностями могут получить ассистента на время обучения: инструкция Фото: Дети могут получить ассистента на время инклюзивного обучения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Возможность обеспечить малышу инклюзивное образование в учебном заведении, а значит, индивидуальный подход, - базовая потребность многих украинских родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социальной политики.

Ассистент для ребенка - помощник на протяжении всего процесса его обучения. Им могут быть социальный работник, родители ребенка с особыми образовательными потребностями или лица, уполномоченные ими. При этом необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий сертификат.

На основании такового сертификата человек может трудоустроиться соц работником.

Важно, что ассистент ребенка является участником образовательного процесса. Он не является педагогическим работником и не назначается на должность руководителем учебного заведения. Он только допускается к образовательному процессу на основе заключения соответствующего договора между учреждением, ассистентом и с согласия и письменным заявлением родителей.

Кто может получить услугу

Социальная услуга сопровождения во время инклюзивного обучения предоставляется детям с особыми образовательными потребностями. Согласно заключению инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ), такие дети нуждаются в сопровождении в учебных заведениях.

В чем заключается услуга

Цель сопровождения во время инклюзивного обучения – обеспечение полного и эффективного участия ребенка в образовательном процессе.

Задачами ассистента ребенка с особыми образовательными потребностями являются:

  • помощь в самообслуживании;
  • поддержка в общении и коммуникации с детьми, педагогами и другими лицами;
  • организация питания, кормления (при необходимости);
  • помощь при передвижении и осуществлении двигательной активности;
  • наблюдение за состоянием здоровья, помощь в проведении необходимых процедур;
  • организация дневного отдыха (сна) в учреждениях дошкольного образования.

Объем и содержание социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения определяют в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.

Как получить услугу

Для получения услуги сопровождения во время инклюзивного обучения необходимо обратиться в городской центр социальных служб.

Необходимые документы

Для получения услуги необходимо предоставить:

  • письменное заявление;
  • копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития личности, предоставленного ИРЦ. В таком выводе указывается на потребность ребенка в сопровождении во время инклюзивного обучения.

Продолжительность услуги

В соответствии с индивидуальными потребностями ребенка, сроки предоставления услуги согласовываются с родителями или законным представителем.

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