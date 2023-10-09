Діти можуть продовжувати навчання навіть перебуваючи за кордоном: список онлайн-шкіл

За словами Мінреінтеграції, українські школярі, які наразі перебувають за кордоном і вчаться у тамтешніх школах, можуть дистанційно вивчати предмети українознавчого компонента.

Для цього Міністерство освіти та науки видало відповідний наказ, згідно з яким було визначено 84 заклади освіти в різних регіонах України, які проводитимуть таке навчання.

Міністерство пояснило, що йдеться про суто українські предмети, які в іноземних школах не викладають: українська мова, література, історія України тощо. Це допоможе учням уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання. До того ж після повернення додому їм не доведеться наздоганяти освітню програму.

Для вивчення таких предметів учнів тимчасово переведуть у спеціально сформовані класи. Їхнім батькам лише потрібно звернутися за телефонами, вказаними у цьому посиланні.

"Після повернення на Батьківщину вони знову зможуть продовжити навчання у своїх школах", - пояснили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який навчальний графік буде у школах Києва.

РБК-Україна також повідомляло, як зміниться освітня програма через початок повномасштабної війни. У своїх рекомендаціях МОН дав десять принципів, які допоможуть відновити рівень освіти для учнів.

Також ми розповідали, чи потрібно батькам здавати гроші на ремонт освітнього закладу, навіть якщо залякує батьківський комітет чи адміністрація закладу.

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