Дети могут продолжать обучение даже находясь за границей: список онлайн-школ

По словам Минреинтеграции, украинские школьники, которые сейчас находятся за границей и учатся в местных школах, могут дистанционно изучать предметы украиноведческого компонента.

Для этого Министерство образования и науки издало соответствующий приказ, согласно которому было определено 84 учебных заведения в разных регионах Украины, которые будут проводить такое обучение.

Министерство объяснило, что речь идет о сугубо украинских предметах, которые в иностранных школах не преподают: украинский язык, литература, история Украины и т.д. Это поможет учащимся избежать двойной нагрузки от параллельного обучения. К тому же по возвращении домой им не придется догонять образовательную программу.

Для изучения таких предметов учащихся временно переведут в специально сложившиеся классы. Их родителям нужно только обратиться за телефонами, указанными в этой ссылке.

"По возвращении на Родину они снова смогут продолжить обучение в своих школах", - объяснили в Минреинтеграции.

Напомним, ранее мы писали о том, какой обучающий график будет в школах Киева.

РБК-Украина также сообщало, как изменится образовательная программа из-за начала полномасштабной войны. В своих рекомендациях МОН дал десять принципов, которые помогут восстановить уровень образования для учащихся.

Также мы рассказывали, нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт образовательного учреждения даже если запугивает родительский комитет или администрация заведения.

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