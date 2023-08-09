UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Діти будуть зі школи вчити ПДР: Рада взялася за законопроект

Фото: у школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В українських школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху. Також пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

За даними нардепа сьогодні, 9 серпня, Верховна рада прийняла за основу законопроєкт, яким пропонується підвищити безпеку дорожнього руху в Україні шляхом вивчення правил дорожнього руху в закладах освіти.

Зокрема, йдеться про внесення відповідних змін до законів "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про загальну середню освіту".

Вивчення правил дорожнього руху пропонується запровадити шляхом доповнення освітніх стандартів нормою щодо обов’язковості набуття дітьми знань з безпечного дорожнього руху.

Окрім того, документом пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків, які своїми настановами та поведінкою мають сприяти набуття дітьми вказаної компетентності.

Навчальний рік 2023-2024

Вже другий рік українські діти навчатимуться в умовах повномасштабного вторгнення, що вносить корективи в освітній процес. Так, за словами заступника міністра освіти та науки України Андрія Сташківа, очно або у змішаному форматі будуть навчатись учні 80-85% шкіл.

Стосовно навчання у вишах, заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький заявив, що очний формат можливий в тих закладах, які знаходяться поза зоною ураження ракетами С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиосвіта в Україні