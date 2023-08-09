Діти будуть зі школи вчити ПДР: Рада взялася за законопроект

За даними нардепа сьогодні, 9 серпня, Верховна рада прийняла за основу законопроєкт, яким пропонується підвищити безпеку дорожнього руху в Україні шляхом вивчення правил дорожнього руху в закладах освіти.

Зокрема, йдеться про внесення відповідних змін до законів "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про загальну середню освіту".

Вивчення правил дорожнього руху пропонується запровадити шляхом доповнення освітніх стандартів нормою щодо обов’язковості набуття дітьми знань з безпечного дорожнього руху.

Окрім того, документом пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків, які своїми настановами та поведінкою мають сприяти набуття дітьми вказаної компетентності.

Навчальний рік 2023-2024

Вже другий рік українські діти навчатимуться в умовах повномасштабного вторгнення, що вносить корективи в освітній процес. Так, за словами заступника міністра освіти та науки України Андрія Сташківа, очно або у змішаному форматі будуть навчатись учні 80-85% шкіл.

Стосовно навчання у вишах, заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький заявив, що очний формат можливий в тих закладах, які знаходяться поза зоною ураження ракетами С-300.

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