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Дети будут со школы учить ПДД: Рада взялась за законопроект

Фото: в школах могут ввести изучение ПДД (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В украинских школах могут ввести изучение правил дорожного движения. Также предлагается привлечение к изучению правил дорожного движения родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По данным нардепа сегодня, 9 августа, Верховная рада приняла за основу законопроект, которым предлагается повысить безопасность дорожного движения в Украине путем изучения правил дорожного движения в учебных заведениях.

В частности, речь идет о внесении соответствующих изменений в законы "Об образовании", "О дошкольном образовании" и "Об общем среднем образовании".

Изучение правил дорожного движения предлагается ввести путем дополнения образовательных стандартов нормой об обязательности приобретения детьми знаний по безопасному дорожному движению.

Кроме того, документом предлагается привлечение к изучению правил дорожного движения родителей, которые своими установками и поведением должны способствовать приобретению детьми указанной компетентности.

Учебный год 2023-2024

Уже второй год украинские дети будут учиться в условиях полномасштабного вторжения, что вносит коррективы в процесс образования. Так, по словам заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива, очно или в смешанном формате будут учиться учащиеся 80-85% школ.

Относительно обучения в вузах заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что очный формат возможен в тех заведениях, которые находятся вне зоны поражения ракетами С-300.

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дітиосвіта в Україні