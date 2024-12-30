Діти 2025 року народження стануть частиною нового "покоління бета": чим вони відрізняються

Діти, народжені 2025 року, стануть першими представниками нового "покоління бета", яке визначатиме майбутнє світу до 2039 року. Цей перехід від "покоління альфа" відрізняється у вихованні та сприйнятті технологій, а також впливом постпандемічного світу.

"Покоління бета": діти, що народилися 2025 року, стануть першими представниками нової хвилі

З 2025 року світ побачить нове покоління - "покоління бета", яке представлятиме собою групу однолітків, що народилися до приблизно 2039 року. Воно змінить "покоління альфа", яке охоплює дітей, що народилися з 2010 по 2024 рік. Це черговий етап в еволюції демографічних груп, і аналітики вже починають робити прогнози про те, яким буде майбутнє покоління.

"Покоління альфа" поступається місцем

До цього були "покоління Z" (1996-2010) і "покоління Y", або "мілленіали" (1981-1996), які, згідно з дослідженням, зіграли важливу роль у формуванні культурних і соціальних трендів нашого часу. "Покоління бета", як очікується, суттєво відрізнятиметься від попередніх, не лише за віком, а й за світоглядом, вихованням та сприйняттям технологій.

Одним із ключових чинників змін буде вплив "покоління Z", батьків майбутніх дітей. Як зазначив дослідник Джейсон Дорсі, "покоління бета народиться в постпандемічному світі", який вони вивчатимуть на уроках історії. Пандемія, що справила значний вплив на весь світ, найімовірніше, відіграє важливу роль у формуванні їхнього сприйняття дійсності, хоча вони самі навряд чи пам'ятатимуть чи переживатимуть її наслідки так, як старші брати і сестри.

Тим часом очікується, що батьки "покоління бета", які представляють здебільшого "покоління Z", дотримуватимуться інших поглядів на використання технологій і соціальних мереж, ніж їхні попередники. Це покоління буде набагато більш обізнане про ризики, пов'язані з соціальною мережею і впливом її на дітей. "Покоління Z", ймовірно, буде більш обережним у питаннях екранного часу своїх дітей, визнаючи, що його обмеження - важливе завдання для батьків.

Як додав Маккріндл, дослідник соціальних тенденцій, "покоління Z" вже обізнане про те, що використання соціальних мереж може приносити як позитивні, так і негативні наслідки. Таким чином, на батьків "покоління бета" буде покладено завдання знайти баланс у вихованні дітей у світі, де технології відіграють дедалі значнішу роль.

Виклики для "покоління бета"

Коли "покоління бета" досягне повноліття, "покоління X", народжене з 1965 по 1980 рік, перебуватиме при владі. Очікується, що питання, такі як зміна клімату, стануть пріоритетними на порядку денному. Уже зараз експерти стверджують, що "покоління бета" житиме у світі, де необхідність вжиття серйозних заходів для боротьби з глобальними проблемами відчуватиметься особливо гостро.

Таким чином, "покоління бета", з його унікальними особливостями та викликами, визначить майбутнє світу, і все залежатиме від того, як їхнє виховання та освіта поєднуватимуться з новими реальностями, на яких вони будуватимуть свої життя.