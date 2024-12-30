Дети 2025 года рождения станут частью нового "поколения бета": чем они отличаются

Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового "поколения бета", которое будет определять будущее мира до 2039 года. Этот переход от "поколения альфа" отличается в воспитании и восприятии технологий, а также влиянием постпандемического мира.

"Поколение бета": дети, родившиеся в 2025 году, станут первыми представителями новой волны

С 2025 года мир увидит новое поколение - "поколение бета", которое будет представлять собой группу сверстников, родившихся до примерно 2039 года. Оно сменит "поколение альфа", которое охватывает детей, родившихся с 2010 по 2024 год. Это очередной этап в эволюции демографических групп, и аналитики уже начинают делать прогнозы о том, каким будет будущее поколение.

"Поколение альфа" уступает место

До этого были "поколение Z" (1996-2010) и "поколение Y", или "миллениалы" (1981-1996), которые, согласно исследованию, сыграли важную роль в формировании культурных и социальных трендов нашего времени. "Поколение бета", как ожидается, будет существенно отличаться от предыдущих, не только по возрасту, но и по мировоззрению, воспитанию и восприятию технологий.

Одним из ключевых факторов изменений будет влияние "поколения Z", родителей будущих детей. Как отметил исследователь Джейсон Дорси, "поколение бета родится в постпандемическом мире", который они будут изучать на уроках истории. Пандемия, оказавшая значительное влияние на весь мир, скорее всего, играет важную роль в формировании их восприятия действительности, хотя они сами вряд ли будут помнить или переживать ее последствия так, как старшие братья и сестры.

Между тем ожидается, что родители "поколения бета", которые представляют в основном "поколение Z", будут придерживаться других взглядов на использование технологий и социальных сетей, чем их предшественники. Это поколение будет гораздо более осведомлено о рисках, связанных с социальной сетью и влиянием ее на детей. "Поколение Z", вероятно, будет более осторожным в вопросах экранного времени своих детей, признавая, что его ограничение - важная задача для родителей.

Как добавил Маккриндл, исследователь социальных тенденций, "поколение Z" уже осведомлено о том, что использование социальных сетей может приносить как положительные, так и отрицательные последствия. Таким образом, на родителей "поколения бета" будет возложена задача найти баланс в воспитании детей в мире, где технологии играют все более значительную роль.

Вызовы для "поколения бета"

Когда "поколение бета" достигнет совершеннолетия, "поколение X", рожденное с 1965 по 1980 год, будет находиться у власти. Ожидается, что вопросы, такие как изменение климата, станут приоритетными на повестке дня. Уже сейчас эксперты утверждают, что "поколение бета" будет жить в мире, где необходимость принятия серьезных мер для борьбы с глобальными проблемами будет ощущаться особенно остро.

Таким образом, "поколение бета", с его уникальными особенностями и вызовами, определит будущее мира, и все будет зависеть от того, как их воспитание и образование будут сочетаться с новыми реальностями, на которых они будут строить свои жизни.