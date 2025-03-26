Дітей садять у "карцер". Приватна школа у Харкові потрапила у скандал через методи покарання

В одній з приватних шкіл Харкова за порушення учнів садять у "карцер". Таке покарання загрожує і батькам, якщо вони теж не дотримались правил.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію на освітньої омбудсменки Надії Лещик у Facebook.
"Все частіше ми отримуємо звернення щодо порушень прав у приватних закладах освіти. Цього разу звернення та повідомлення в соціальних мережах стосувалися застосування такого покарання в одній приватній школі, як перебування дітей на певний період в карцері", - повідомила Лещик.
У правилах школи зазначається, що покарання у карцері - платна послуга, яка оплачується згідно з додатковою угодою до основного договору про навчання.
Хто потрапляє в карцер:
При цьому вона додала, що карцер - це приміщення, призначене для тримання ув’язнених і засуджених, які злісно порушують вимоги режиму і до яких застосовано стягнення на підставі статті 15 Закону України "Про попереднє ув’язнення" та статей 54, 132, 134 КВК.
Певним "покаранням" у цьому навчальному закладі є робота з психологом.
"Покаранням за куріння та внесення на територію цигарок, електронних цигарок тощо є тиждень роботи з психологом над презентацією про шкоду паління з подальшим представленням учням, штраф та відрахування", - зазначає омбудсменка.
Вона також наголосила, що готує відповідні звернення з приводу цієї ситуації.
"Ліцензія на сайті закладу відсутня. Окрім бажання побачити документи, на підставі яких заклад надає послуги, маю ще багато запитань до керівництва школи", - написала Лещик.
Омбудсменка нагадала батькам, на що слід звернути увагу, коли вони вибирають приватну школу:
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