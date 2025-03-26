Детей сажают в "карцер". Частная школа в Харькове попала в скандал из-за методов наказания

В одной из частных школ Харькова за нарушения учеников сажают в "карцер". Такое наказание грозит и родителям, если они тоже не придерживались правил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию на образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.
"Все чаще мы получаем обращения о нарушениях прав в частных учебных заведениях. На этот раз обращения и сообщения в социальных сетях касались применения такого наказания в одной частной школе, как пребывание детей на определенный период в карцере", - сообщила Лещик.
В правилах школы отмечается, что наказание в карцере - платная услуга, которая оплачивается согласно дополнительному соглашению к основному договору об обучении.
Кто попадает в карцер:
При этом она добавила, что карцер - это помещение, предназначенное для содержания заключенных и осужденных, которые злостно нарушают требования режима и к которым применены взыскания на основании статьи 15 Закона Украины "О предварительном заключении" и статей 54, 132, 134 УИК.
Определенным "наказанием" в этом учебном заведении является работа с психологом.
"Наказанием за курение и внесение на территорию сигарет, электронных сигарет и т.д. является неделя работы с психологом над презентацией о вреде курения с последующим представлением ученикам, штраф и отчисление", - отмечает омбудсмен.
Она также отметила, что готовит соответствующие обращения по поводу этой ситуации.
"Лицензия на сайте заведения отсутствует. Кроме желания увидеть документы, на основании которых заведение предоставляет услуги, имею еще много вопросов к руководству школы", - написала Лещик.
Омбудсмен напомнила родителям, на что следует обратить внимание, когда они выбирают частную школу:
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