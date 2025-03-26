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Детей сажают в "карцер". Частная школа в Харькове попала в скандал из-за методов наказания

Детей в частной школе сажают в карцер (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В одной из частных школ Харькова за нарушения учеников сажают в "карцер". Такое наказание грозит и родителям, если они тоже не придерживались правил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию на образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.

Карцер для учеников и родителей

"Все чаще мы получаем обращения о нарушениях прав в частных учебных заведениях. На этот раз обращения и сообщения в социальных сетях касались применения такого наказания в одной частной школе, как пребывание детей на определенный период в карцере", - сообщила Лещик.

В правилах школы отмечается, что наказание в карцере - платная услуга, которая оплачивается согласно дополнительному соглашению к основному договору об обучении.

Кто попадает в карцер:

  • ученики, которые отбывают наказание за нарушение правил
  • ученики, которые сами желают улучшить свои учебные показатели
  • ученики по просьбе родителей
  • ученики, которые прогуляли уроки физкультуры
  • ученики, чей средний балл ниже их возможностей (по мнению учителей-предметников, классного руководителя).

При этом она добавила, что карцер - это помещение, предназначенное для содержания заключенных и осужденных, которые злостно нарушают требования режима и к которым применены взыскания на основании статьи 15 Закона Украины "О предварительном заключении" и статей 54, 132, 134 УИК.

Определенным "наказанием" в этом учебном заведении является работа с психологом.

"Наказанием за курение и внесение на территорию сигарет, электронных сигарет и т.д. является неделя работы с психологом над презентацией о вреде курения с последующим представлением ученикам, штраф и отчисление", - отмечает омбудсмен.

Она также отметила, что готовит соответствующие обращения по поводу этой ситуации.

Правила карцера (фото: Facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Заведение работает без лицензии

"Лицензия на сайте заведения отсутствует. Кроме желания увидеть документы, на основании которых заведение предоставляет услуги, имею еще много вопросов к руководству школы", - написала Лещик.

Омбудсмен напомнила родителям, на что следует обратить внимание, когда они выбирают частную школу:

  • информационную открытость учебного заведения;
  • наличие лицензии;
  • условия договора;
  • оплату за обучение и другие услуги;
  • порядок зачисления и отчисления и перевода учеников;
  • образовательную программу;
  • формы получения образования и режим работы учреждения;
  • педагогический состав работников;
  • наличие защитных сооружений;
  • язык образовательного процесса;
  • обучение детей с особыми образовательными потребностями;
  • ценности учебного заведения;
  • правила учебного заведения.

Читайте также о том, что два государственных учреждения в Николаевской области оказались в центре скандала после проверки мониторинговой группы Офиса омбудсмена. Вместо надлежащих условий воспитанники этих учреждений вынуждены были жить в унизительных обстоятельствах - им связывали руки, а санитарные условия не соответствовали нормам.

Ранее мы писали о том, что одна из столичных школ попала в скандал из-за сценки во время выступления учеников, в который показали, как дети бьют представителя ТЦК.

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