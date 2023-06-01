Дітей достроково відправлять на канікули через масові стрілянини у Сербії

Після трагедій, які глибоко вразили все суспільство, уряд прийняв рішення завершити навчальний рік 6 червня в усіх початкових і середніх школах Сербії. Зазначається, що всі учні, які не задоволені своїми успіхами, матимуть можливість підвищити оцінку за особистим бажанням до 20 червня.

"Школи можуть продовжити роботу до 20 червня, якщо бажають учні. У цей період можуть проводитися додаткові та підготовчі заняття, уроки на природі, а також інші форми виховної роботи", - йдеться у повідомленні.

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