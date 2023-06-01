Детей досрочно отправят на каникулы из-за массовых стрельб в Сербии

После трагедий, глубоко поразивших все общество, правительство приняло решение завершить учебный год 6 июня во всех начальных и средних школах Сербии. Отмечается, что все ученики, которые не удовлетворены своими успехами, смогут повысить оценку по личному желанию до 20 июня.

"Школы могут продлить работу до 20 июня, если желают ученики. В этот период могут проводиться дополнительные и подготовительные занятия, уроки на природе, а также другие формы воспитательной работы", - говорится в сообщении.

Массовые стрельбы в школах Сербии