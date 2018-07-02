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Інтерв'ю

У дисциплінарній комісії прокурорів заявили про готовність висновку по справі Холодницкого

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 13:10
Фото: Назар Холодницький (УНІАН)
Фото: Назар Холодницький (УНІАН)

Холодницький заявив, що ще не отримував для ознайомлення висновок КДКП

В Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів (КДКП) вже готовий висновок доповідача по дисциплінарній справі стосовно голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це заявив голова КДКП Віталій Грушківський, повідомляє "Укрінформ".

"Висновок по справі Холодницького вже готовий", - заявив він, зазначивши, що після того, як Холодницький ознайомиться з висновком, його повинні винести на розгляд комісії для прийняття остаточного рішення.

Разом з тим, як повідомляє видання, Холодницький заявив, що ще не отримував для ознайомлення висновок КДКП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КДКП відкрила дисциплінарне провадження щодо Холодницкого.

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що буде ініціювати зняття Холодницького з посади. Крім того, директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" назвав Холодницького корумпованим прокурором. За словами Ситника, Холодницький міг "зливати" інформацію про підготовку обшуків, гальмував розслідування і тиснув на прокурорів, зокрема, у справі мера Одеси Геннадія Труханова.

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Теги публікації: дело, Назар Холодницкий, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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