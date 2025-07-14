Дистанційне обстеження зруйнованого житла в Україні. Шуляк розповіла про перспективи щодо ТОТ

Можливість дистанційного обстеження зруйнованого житла на прифронтових територіях вирішує проблему довгоочікуваних компенсацій для переселенців лише частково. Для житла, розташованого на ТОТ, цю опцію допоки не застосовуватимуть, однак перший крок вже ж таки зроблено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час ефіру телеканала ICTV.

Водночас вона констатувала - попри колосальну потребу в компенсаціях українцям, чиє зруйноване або пошкоджене житло залишилось на тимчасово окупованих територіях, затримка із запуском цього етапу програми можлива не лише через нюанси обстеження такого житла.

"Усі чекають, коли Кабмін запровадить механізм, який стосується компенсації за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Ми чекаємо також, тому що є величезний запит від сотень тисяч людей, які мають там зруйноване житло. Парламенту навіть не потрібно ухвалювати новий закон для цього - він діє ще з 2023 року", - наголосила вона.

7 липня уряд ухвалив важливу постанову щодо можливості дистанційного обстеження житла на прифронтових територіях. До цього комісії при органах місцевого самоврядування фізично не могли виїжджати на місце через безпекову ситуацію. Тепер їм дозволено використовувати супутникові знімки, фотофіксацію, зображення з БПЛА, а також свідчення ДСНС, поліції та очевидців.

"Комісія отримує всю цю інформацію і якщо бачить, що житло зруйноване, - така людина отримає житловий сертифікат. Але поки це стосується лише територій активних бойових дій - наприклад, прикордоння Сумщини, Донеччина", - пояснила Шуляк.

Натомість механізму компенсації для жителів тимчасово окупованих територій досі немає. Президент вже давав відповідне доручення Міністерству розвитку громад і Міністерству фінансів - розробити варіант, як компенсувати втрати людям із ТОТ. Міністерство розвитку громад публічно заявляло, що працює над методологією, але рішення поки що не ухвалено.

Хоча вже є підтвердження, що це можливо, зауважила парламентарка. Так, наприкінці 2023 року почали проводити так званий Мелітопольський експеримент - факт руйнування житла в цьому місті обстежували дистанційно. На початку минулого року експеримент закінчився позитивно, і навіть декілька перших житлових сертифікатів для жителів Мелітополя вже видано. Але Кабмін досі не ухвалив рішення про його розширення на всі тимчасово окуповані території.

"Чому уряд не поширює цей підхід на всі ТОТ? Можливі кілька пояснень. Наприклад, супутникові знімки - це коштовна послуга. Раніше нам допомагав з цими коштами USAID. Сьогодні USAID уже згорнув участь, можливо, це одна з причин. Також ми знаємо, що є інша категорія людей - ті, хто виїхали з ТОТ, їхнє житло залишилось там, але не зруйновано. Вони справедливо ставлять запитання: ми не можемо ним користуватись, як нам вирішити житлове питання?" - пояснила вона.

У комітеті, додала Шуляк, сподівались, що механізм компенсацій для ТОТ з’явиться ще у 2024 році - саме тому поспішали з Мелітопольським експериментом, але цього, на жаль, не сталось.

"Ми дуже чекаємо від уряду, від двох міністрів - розвитку громад і фінансів - рішення, яке допоможе нашим людям, які залишилися без житла", - заявила Шуляк.

Коли саме Кабмін ухвалить відповідну постанову, невідомо. Міністерство розвитку громад заявляло про підготовку програми з житловими ваучерами, але, за словами народної депутатки, по цьому поки ще немає готового рішення. Крім цього, важливо, що обмежений і фінансовий ресурс програми.

"Станом на сьогодні вже витрачено близько 30 млрд гривень. І зараз парламент має знайти ще 400 млрд до бюджету, бо не вистачає коштів на Сили оборони. Тому було б дуже справедливо, якби заморожені російські активи, доходи від них, пішли саме на компенсацію людям, які повністю втратили свої домівки", - підсумувала Олена Шуляк.