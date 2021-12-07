Дистанция, масочный режим и работа из дома: в Швеции вновь ужесточили карантин
Фото: в Швеции вновь ужесточили карантин (Getty Images)
Правительство Швеции приняло решение ужесточить карантинные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступят в силу в среду, 8 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Так, с завтрашнего дня руководители предприятий могут одобрить работу сотрудников из дома.
Также жителям необходимо будет держать дистанцию в общественных местах, а в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим.
При этом высшие учебные заведения должны продолжать работать очно, однако необходимо будет избегать скопления людей.
Как отметили в правительстве, это первый из трех шагов в плане по внедрению мер для борьбы с коронавирусом.