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Дистанционное минирование и обстрелы: боевики трижды нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы зафиксированы недалеко от поселка Пивденное. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

У Майорского боевики совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в районе населенного пункта Зайцево.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 18 апреля, оккупанты восемь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате одного из обстрелов погиб украинский военный, еще получил ранение.

Кроме того, боевики начали более активно блокировать работу миссии ОБСЕ. В частности, оккупанты требуют обыск автомобилей и прицепов патрулей миссии, а также осуществляют глушение и обстрелы беспилотников.

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