Дистанционное минирование и обстрелы: боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Новозвановка. Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

Также оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи поселка Зайцево из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское российско-оккупационные войска совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.