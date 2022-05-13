Как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей: разъяснение Минздрава

Речь идет о таких категориях нетрудоспособности:

заболевание или травма общего характера,

уход за больным ребенком,

беременность и роды,

ортопедическое протезирование.

В этих случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.

Чтобы сделать это, прежде всего, вам нужно связаться со своим семейным / лечащим врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.

Для формирования Медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором будет указан диагноз/статус пациента. Следует заметить, если медицинский документ был получен за рубежом, врач может запросить перевод документа на украинский язык.

Также важное уточнение для врачей: в выданных за рубежом медицинских документах указывается диагноз с использованием международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МВТН в электронной системе здравоохранения.

Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Ранее Министерство здравоохранения рассказало об оформлении больничного листа во время войны.