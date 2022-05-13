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Как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей: разъяснение Минздрава

Фото: больничный можно получить переселенцам за границей (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины упростило оформление больничных для переселенцев, которые стали временно нетрудоспособными. Формировать медицинское заключение можно во время действия военного положения и трех месяцев после его отмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Речь идет о таких категориях нетрудоспособности:

  • заболевание или травма общего характера,
  • уход за больным ребенком,
  • беременность и роды,
  • ортопедическое протезирование.

В этих случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.

Чтобы сделать это, прежде всего, вам нужно связаться со своим семейным / лечащим врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.

Для формирования Медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором будет указан диагноз/статус пациента. Следует заметить, если медицинский документ был получен за рубежом, врач может запросить перевод документа на украинский язык.

Также важное уточнение для врачей: в выданных за рубежом медицинских документах указывается диагноз с использованием международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МВТН в электронной системе здравоохранения.

Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Ранее Министерство здравоохранения рассказало об оформлении больничного листа во время войны.

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