Дістали 175 кг вибухівки та багато мін. У Харківській області розмінували дамбу

Українські вибухотехніки розмінували дамбу у селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області.
Про це заявив керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Під гідроспорудою окупанти заклали 175 кілограмів тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори, які вони не встигли підірвати.
"Вибухотехніки зробили розмінування греблі у с. Великі Проходи. Під час перевірки гідроспоруди на наявність вибухівки фахівці виявили 175 кг тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кг", - зазначив Болвінов.
Нагадаємо, що українські прикордонники показали нові деталі контрнаступу в Харківській області, внаслідок яких вдалося деокупувати значну кількість населених пунктів та вийти на кордон із РФ.
Також стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області.
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