Дістали 175 кг вибухівки та багато мін. У Харківській області розмінували дамбу

Українські вибухотехніки розмінували дамбу у селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області.

Про це заявив керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Під гідроспорудою окупанти заклали 175 кілограмів тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори, які вони не встигли підірвати. "Вибухотехніки зробили розмінування греблі у с. Великі Проходи. Під час перевірки гідроспоруди на наявність вибухівки фахівці виявили 175 кг тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кг", - зазначив Болвінов.