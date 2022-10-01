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Дістали 175 кг вибухівки та багато мін. У Харківській області розмінували дамбу

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 22:28
Дістали 175 кг вибухівки та багато мін. У Харківській області розмінували дамбу Фото: українські військові розмінували дамбу в Харківській області (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Українські вибухотехніки розмінували дамбу у селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області.

Про це заявив керівник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Під гідроспорудою окупанти заклали 175 кілограмів тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори, які вони не встигли підірвати.

"Вибухотехніки зробили розмінування греблі у с. Великі Проходи. Під час перевірки гідроспоруди на наявність вибухівки фахівці виявили 175 кг тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кг", - зазначив Болвінов.

Дістали 175 кг вибухівки та багато мін. У Харківській області розмінували дамбу

Нагадаємо, що українські прикордонники показали нові деталі контрнаступу в Харківській області, внаслідок яких вдалося деокупувати значну кількість населених пунктів та вийти на кордон із РФ.

Також стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 454 населені пункти в Харківській області.

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