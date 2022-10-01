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Достали 175 кг взрывчатки и много мин. В Харьковской области разминировали дамбу

Новина українською →
Київ, Суббота 01 октября 2022 22:28
Достали 175 кг взрывчатки и много мин. В Харьковской области разминировали дамбу Фото: украинские военные разминировали дамбу в Харьковской области (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Украинские взрывотехники разминировали дамбу в селе Великие Проходы Дергачевского района Харьковской области.

Об этом заявил руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Под гидросооружением оккупанты заложили 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы, которые они не успели взорвать.

"Взрывотехники произвели разминирование дамбы в с. Великие Проходы. При проверке гидросооружения на наличие взрывчатки специалисты обнаружили 175 кг тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы – общий тротиловый эквивалент около 650 кг", - отметил Болвинов.

Достали 175 кг взрывчатки и много мин. В Харьковской области разминировали дамбу

Напомним, что украинские пограничники показали новые детали контрнаступления в Харьковской области, в результате которых удалось деоккупировать значительное количество населенных пунктов и выйти на границу с РФ.

Также стало известно, что ВСУ освободили уже 454 населенных пункта в Харьковской области.

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