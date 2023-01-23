Диспетчерів обленерго чекатиме карна справа за невиконання команд "Укренерго", - екс-міністр

Відключення світла відбуваються за командою "Укренерго" і якщо диспетчери операторів системи розподілу не будуть їх дотримуватись, то їх чекатиме карна справа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

За його словами, енергетики роблять все можливе, щоб повертати людям світло, зокрема на деокупованих територіях.

Екс-міністр зазначив, що після останнього удару окупантів по енергетичній інфраструктурі виник дуже значний дефіцит генерації електроенергії і з того часу енергосистема працює на межі своїх можливостей.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.