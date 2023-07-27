Дисквалификация Харлан. Международная федерация фехтования перед инцидентом сменила правила

FIE по-особому "подготовилась" к возможным недоразумениям в схватках украинских и российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Милане. Функционеры тайно внесли изменения в правила, чтобы сделать невозможным проявление позиции представителями Украины.

"Действительно, в правилах есть такое, что после боя нужно отдать "салют" и пожать руку. Но, например, когда действовали правила по COVID-19, то достаточно было касания оружием. Это было одобрено правилами FIE. Насколько мне известно, вчера было экстренное заседание FIE, и они упразднили это правило, никому об этом не сказав", – объяснила Конрад.

Украинка Ольга Харлан на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку. Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан.

Судьи протест российской фехтовальщицы отклонили, поэтому опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако ее поединок против болгарки Илиевой не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

"Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути ее решения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей страны-агрессора, и это очень влияет в этом случае", – добавила тренер.