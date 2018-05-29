Дискуссии вокруг Роттердам+ и RAB-регулирования доживают последние дни, - эксперт

Эксперт считает, что запланированное введение рынка электроэнергии положит конец спекуляциям

Запланированное введение рынка электроэнергии положит конец спекуляциям по поводу многих дискуссионных вопросов. Такое мнение высказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своем блоге.

"Уже сейчас вопрос рынка электроэнергии более актуален, чем все остальные. Особенно такие политизированные вопросы методики расчета стоимости угля (Роттердам +) и установления стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование). Сейчас можно с уверенностью сказать, что спекуляции и псевдодискуссии на эти темы доживают свои последние дни. Особенно на этом фоне выделяется история вокруг Роттердам +, поскольку сама методика расчета стоимости угля носит переходный характер к формированию рынка электроэнергии", - пишет он.

Эксперт считает, что прозрачная рыночная модель заставит общественность более осмысленно анализировать процессы, происходящие в энергетике.

"В условиях рынка даже импортный паритет будет уже не актуальным. Все будет определять спрос и предложение. И уже даже ближе к концу 2018 потребители будут меньше интересоваться мифическими историями об "украли", а будут вникать в новые условия работы рынка. Фактически сейчас Украина переживает переломный и исторический момент, который должен позволить либерализовать рынок электроэнергии", - подчеркнул Корольчук.

Как сообщалось, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии", который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Принятие этого закона являлось одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро. Закон соответствует требованиям Третьего энергетического пакета.