Дискусії навколо Роттердам+ і RAB-регулювання доживають останні дні, - експерт

Експерт вважає, що заплановане введення ринку електроенергії покладе край спекуляціям

Заплановане введення ринку електроенергії покладе край спекуляціям з приводу багатьох дискусійних питань. Таку думку висловив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своєму блозі.

"Сьогодні питання ринку електроенергії більш актуальне, ніж всі інші. Особливо такі заполітизовані питання методики розрахунку вартості вугілля (Роттердам +) і встановлення стимулюючого тарифоутворення (RAB-регулювання). Зараз можна з упевненістю сказати, що спекуляції і псевдодискусії на ці теми доживають свої останні дні. Особливо на цьому тлі виділяється історія навколо Роттердам +, оскільки сама методика розрахунку вартості вугілля носить перехідний характер до формування ринку електроенергії", - пише він.

Експерт вважає, що прозора ринкова модель змусить громадськість більш осмислено аналізувати процеси, що відбуваються в енергетиці.

"В умовах ринку навіть імпортний паритет буде вже не актуальним. Все буде визначати попит і пропозицію. І вже навіть ближче до кінця 2018 споживачі будуть менше цікавитися міфічними історіями про "вкрали", а будуть вникати в нові умови роботи ринку. Фактично зараз Україна переживає переломний історичний момент, який повинен дозволити лібералізувати ринок електроенергії", - підкреслив Корольчук.

Як повідомлялося, 13 квітня 2017 року Верховна Рада прийняла закон "Про ринок електроенергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі на роздрібному, а отже, кінцевий споживач в майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії.

Прийняття цього закону було однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 600 мільйонів євро. Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакета.