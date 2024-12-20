Дискурс про переговори потрібно розвернути в бік Росії, - МЗС

"Давайте ми всі разом розгорнемо цей дискурс (про переговори - ред.). Нехай Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) і Росія думають, коли вони сідають за стіл переговорів. Це Путін і Росія напали на Україну. Україна захищається від агресії. Перед Україною стоїть екзистенціальне питання існування держави і виживання наших людей", - наголосив Тихий.

Він закликав міжнародну спільноту, медіа та експертів спрямувати свої запитання про переговори до Кремля. І якщо Росія не хоче укладати мирну угоду, то на неї необхідно посилити тиск і підвищити ціну за агресію, щоб у РФ з'явилося бажання миру.

Зараз, за словами Тихого, у Москви є бажання розширювати агресію.

"Ми доносимо нашим партнерам просту позицію, щоб у Росії з'явилося бажання шукати реального миру, потрібно збільшити тиск на них", - додав він.