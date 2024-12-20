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Дискурс про переговори потрібно розвернути в бік Росії, - МЗС

Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія напала на Україну і хоче розширювати свою агресію. Тому дискурс про переговори потрібно розвернути в бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Давайте ми всі разом розгорнемо цей дискурс (про переговори - ред.). Нехай Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) і Росія думають, коли вони сідають за стіл переговорів. Це Путін і Росія напали на Україну. Україна захищається від агресії. Перед Україною стоїть екзистенціальне питання існування держави і виживання наших людей", - наголосив Тихий.

Він закликав міжнародну спільноту, медіа та експертів спрямувати свої запитання про переговори до Кремля. І якщо Росія не хоче укладати мирну угоду, то на неї необхідно посилити тиск і підвищити ціну за агресію, щоб у РФ з'явилося бажання миру.

Зараз, за словами Тихого, у Москви є бажання розширювати агресію.

"Ми доносимо нашим партнерам просту позицію, щоб у Росії з'явилося бажання шукати реального миру, потрібно збільшити тиск на них", - додав він.

Заява Блінкена

Нагадаємо, тільки вчора, 19 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно ухвалити вкрай важливе рішення - воювати далі або ж починати мирні переговори.

Водночас держсекретар запевнив, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче переконатися, що в разі переговорів Україна матиме найкращі позиції для укладення сильної угоди.

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