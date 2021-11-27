ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дискриминация "зеленых" производителей навредило имиджу Украины на международной арене, - инвесторы

Новина українською →
Киев, Суббота 27 ноября 2021 15:43
Дискриминация "зеленых" производителей навредило имиджу Украины на международной арене, - инвесторы
Автор: Артем Горовенко

Блокирование выплат по "зеленому" кредиту и дискриминация отдельных производителей навредило имиджу Украины на международной арене.

Об этом говорится в заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) опубликованном в Facebook.

"Украина имела международный успех по выпуску зеленых еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" в начале ноября, и буквально за неделю - ужасные новости, о блокировании выплат привлеченных средств по целевому назначению, и дискриминация на рынке возобновляемой энергетики", - отметила Гуменюк.

Она обратила внимание, что за 2020 год показатель прямых иностранных инвестиций в Украину имел отрицательное значение и предпосылки к его росту в этом году под вопросом, учитывая все политические риски и непредсказуемость регуляторной среды.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ."

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
инвестиции в Украину
NEWS
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит