Дискриминация "зеленых" производителей навредило имиджу Украины на международной арене, - инвесторы

Блокирование выплат по "зеленому" кредиту и дискриминация отдельных производителей навредило имиджу Украины на международной арене.

Об этом говорится в заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) опубликованном в Facebook .

"Украина имела международный успех по выпуску зеленых еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" в начале ноября, и буквально за неделю - ужасные новости, о блокировании выплат привлеченных средств по целевому назначению, и дискриминация на рынке возобновляемой энергетики", - отметила Гуменюк.

Она обратила внимание, что за 2020 год показатель прямых иностранных инвестиций в Украину имел отрицательное значение и предпосылки к его росту в этом году под вопросом, учитывая все политические риски и непредсказуемость регуляторной среды.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ."

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.