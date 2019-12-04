Из-за дискриминации отечественной фармы страдают украинские пациенты, - Шимкив

Задача государственных органов – обеспечить равные правила игры для украинских и зарубежных производителей фармацевтической продукции, поскольку от нынешней дискриминации страдает не только отечественная фармотрасль, но и пациенты. Такое мнение выразил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в ходе своего выступления на Ukrainian Pharmaceutical Forum, передает РБК-Украина.

В качестве примера он привел проблему так называемых вечнозеленых патентов на оригинальные лекарственные средства – как правило, производства зарубежных компаний.

"Украинское законодательство разрешает продлевать срок действия патентов. И компания оставляет за собой монополию на бренд. В то же время "Дарница" и другие украинские компании готовы выходить на рынок с генерическими препаратами. И во всем мире уже давно доминируют генерики", - объяснил Шимкив, добавив, что оригинальный препарат обходится украинцам в несколько раз дороже генерика.

Еще один пример дискриминации касается лабораторного контроля препаратов.

"От нас требуют проводить контроль качества в уполномоченной государственной лаборатории каждой серии препарата для исследований, проводимых только на территории Украины. А для международных исследований этого не требуют. Хотя у нас такие же сертифицированные лаборатории. Для нас это – дополнительные расходы", - рассказал Шимкив.

Проблемой также является долгий срок получения разрешения на проведение клинических исследований нового препарата.

"В Украине – более 4 месяцев. В Канаде – до 7 дней", - подчеркнул топ-менеджер "Дарницы".

По его словам, задержки возникают из-за сложного документооборота между госучреждениями. "Я надеюсь на плодотворное сотрудничество бизнеса и власти", - сказал Шимкив.

Как сообщалось, на украинском фармацевтическом рынке работают около 400 компаний, из которых 113 – отечественные. По прогнозам Fitch Solutions, продажи фармацевтической продукции в Украине в 2019 году вырастут в долларовом выражении на 9,5%, до 3,4 млрд долларов.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.