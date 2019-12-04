Через дискримінацію вітчизняної фарми страждають українські пацієнти, - Шимків

Завдання державних органів – забезпечити рівні правила гри для українських і зарубіжних виробників фармацевтичної продукції, оскільки від нинішньої дискримінації, страждає не тільки вітчизняна фармгалузь, але і пацієнти. Таку думку висловив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в ході свого виступу на Ukrainian Pharmaceutical Forum, передає РБК-Україна.

В якості прикладу він навів проблему так званих вічнозелених патентів на оригінальні лікарські засоби, як правило, виробництва зарубіжних компаній.

"Українське законодавство дозволяє продовжувати термін дії патентів. І компанія залишає за собою монополію на бренд. У той же час "Дарниця" та інші українські компанії готові виходити на ринок з генеричними препаратами. І в усьому світі вже давно домінують генерики", - пояснив Шимків, додавши, що оригінальний препарат обходиться українцям в кілька разів дорожче за генерик.

Ще один приклад дискримінації стосується лабораторного контролю препаратів.

"Від нас вимагають проводити контроль якості уповноваженої державної лабораторії кожної серії препарату для досліджень, що проводяться тільки на території України. А для міжнародних досліджень цього не вимагають. Хоча у нас такі ж сертифіковані лабораторії. Для нас це – додаткові витрати", - розповів Шимків.

Проблемою також є довгий термін отримання дозволу на проведення клінічних випробувань нового препарату.

"В Україні – понад 4 місяців. У Канаді – до 7 днів", - підкреслив топ-менеджер "Дарниці".

За його словами, затримки виникають через складний документообіг між держустановами. "Я сподіваюся на плідну співпрацю бізнесу і влади", - сказав Шимків.

Як повідомлялося, на українському фармацевтичному ринку працюють близько 400 компаній, з яких 113 – вітчизняні. За прогнозами Fitch Solutions, продажу фармацевтичної продукції в Україні в 2019 році зростуть в доларовому вираженні на 9,5%, до 3,4 млрд доларів.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.