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Дискредитировали COVID-вакцинацию и восхваляли "Л/ДНР": СБУ ликвидировала ботоферму

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 20:32
Дискредитировали COVID-вакцинацию и восхваляли "Л/ДНР": СБУ ликвидировала ботоферму Фото: изъятые SIM-карточки (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ разоблачила деятельность ботофермы, которая финансировалась из России. Она занималась дискредитацией вакцинации против коронавируса и продвигала боевиков так называемых "Л/ДНР" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, сеть ботоферм распространяла фейковую информацию об Украине. Участники сети публиковали посты для дискредитации вакцинации в Украине, а также на поддержку "ЛНР" и "ДНР". Ботоферму финансировали из России с помощью подсанкционных электронных платежных систем.

Незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в помещении торгового центра и по местам жительства. Это оборудование использовалось для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях.

В ходе обысков правоохранители изъяли sim-банки, GoIP шлюзы, компьютерную технику и несколько сотен sim-карточек.

Уголовное дело ведется по ч.2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Устанавливают всех лиц, которые причастны к этой деятельности.

В середине марта сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму, которая работала с более 5 тысяч аккаунтов и распространяла ложную информацию об Украине. Финансирование она получала с территории России.

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