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Discovery прекращает вещание кабельных каналов в России

Автор: Александр Белоус

Discovery Inc заявила, что приостановит вещание своих каналов и сервисов в России. Компания присоединилась к растущему числу корпораций, покидающих страну в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пятнадцать развлекательных брендов Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Медиа Альянс, совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой.

"Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России", - сообщили в компании.

Объявление было сделано после того, как CNN, BBC и другие приостановили вещание из России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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DiscoveryРоссийская Федерация