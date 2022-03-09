Discovery прекращает вещание кабельных каналов в России

Discovery Inc заявила, что приостановит вещание своих каналов и сервисов в России. Компания присоединилась к растущему числу корпораций, покидающих страну в ответ на ее вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пятнадцать развлекательных брендов Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport, распространяются через Медиа Альянс, совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой.
"Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России", - сообщили в компании.
Объявление было сделано после того, как CNN, BBC и другие приостановили вещание из России.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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