Discovery припиняє мовлення кабельних каналів в Росії

Discovery Inc заявила, що призупинить мовлення своїх каналів і сервісів в Росії. Компанія приєдналася до зростаючого числа корпорацій, що залишають країну у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

П'ятнадцять розважальних брендів Discovery, в тому числі HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через медіа Альянс, спільне підприємство з російською Національною медіагрупою. "Discovery прийняла рішення призупинити мовлення своїх каналів і сервісів в Росії", - повідомили в компанії. Оголошення було зроблено після того, як CNN, BBC та інші призупинили мовлення з Росії.