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Discovery припиняє мовлення кабельних каналів в Росії

Автор: Олександр Білоус

Discovery Inc заявила, що призупинить мовлення своїх каналів і сервісів в Росії. Компанія приєдналася до зростаючого числа корпорацій, що залишають країну у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

П'ятнадцять розважальних брендів Discovery, в тому числі HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через медіа Альянс, спільне підприємство з російською Національною медіагрупою.

"Discovery прийняла рішення призупинити мовлення своїх каналів і сервісів в Росії", - повідомили в компанії.

Оголошення було зроблено після того, як CNN, BBC та інші призупинили мовлення з Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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DiscoveryРосійська Федерація