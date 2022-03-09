Discovery припиняє мовлення кабельних каналів в Росії

Discovery Inc заявила, що призупинить мовлення своїх каналів і сервісів в Росії. Компанія приєдналася до зростаючого числа корпорацій, що залишають країну у відповідь на її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
П'ятнадцять розважальних брендів Discovery, в тому числі HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через медіа Альянс, спільне підприємство з російською Національною медіагрупою.
"Discovery прийняла рішення призупинити мовлення своїх каналів і сервісів в Росії", - повідомили в компанії.
Оголошення було зроблено після того, як CNN, BBC та інші призупинили мовлення з Росії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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