"Дірява" ППО. Нічна атака дронів на Росію - чергова спецоперація ГУР, - джерела

За даними РБК-Україна, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначають джерела, ця операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. Остаточні наслідки атаки поки невідомі, але все точно не так, як заявили в Росії, що все збили.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.