Директору реабилитационного центра для участников АТО сообщено о подозрении

Центр присвоил почти полмиллиона гривен бюджетных средств

Директору обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Віасан", которая присвоила почти полмиллиона гривен бюджетных средств, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Так, Киевской местной прокуратурой за оперативным сопровождением Главного управления Службы безопасности Украины по результатам работы по выявлению фактов хищения средств, предназначенных для реабилитации воинов антитеррористической операции (АТО), разоблачен директор общества "Виасан", которая присвоила полмиллиона гривен бюджетных средств.

Установлено, что указанные средства выделялись обществу на реализацию бюджетной программы "Меры психологической реабилитации пострадавших участников АТО", согласно которой 100 участников АТО должны были пройти курс психологической реабилитации.

Пока директору общества сообщено о подозрении по части второй ст. 366, частью четвертой ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные в крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщается, досудебное следствие продолжается. За содеянное чиновнику общества грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Напомним, что ранее сегодня в Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции.