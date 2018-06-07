Директору реабілітаційного центру для учасників АТО повідомлено про підозру

Центр привласнив майже півмільйона гривень бюджетних коштів

Директору товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Віасан", яка привласнила майже півмільйона гривень бюджетних коштів, повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Так, Київською місцевою прокуратурою за оперативним супроводженням ГУ СБ України за результатами роботи по викриттю фактів розкрадання коштів, призначених для реабілітації воїнів антитерористичної операції (АТО), викрито директора товариства "Віасан", яка привласнила півмільйона гривень бюджетних коштів.

Встановлено, що вказані кошти виділялись товариству на реалізацію бюджетної програми "Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО", відповідно до якої 100 учасників АТО повинні були пройти курс психологічної реабілітації.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру за частиною другою ст. 366, частиною четвертою ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені у великих розмірах службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляється, досудове слідство триває. За вчинене посадовцю товариства загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Нагадаємо, що раніше сьогодні у Києві затримали на хабарі двох інспекторів патрульної поліції.