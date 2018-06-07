Директору "Львовтеплоэнерго" сообщили подозрение в халатном выполнении служебных обязанностей

Пакижа подозревают в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

Депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского комунального предприятия "Львовтеплоєнерго" Степану Пакижу объявили о подозрении за уличение его в халатности по отношению к выполнению своих служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"6 июня прокурор Львовской области Юрий Квятковский сообщил о подозрении депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украина", - сообщили в ГПУ.

Так, Пакиж был обязан управлять предприятием и нести полную ответственность за состояние его деятельности. Досудебное расследование установило, что вопреки требованиям регуляторных актов в сфере энергетики, не имея законного права подписывать договора на поставку возглавляемому предприятию 12 млн 510 тыс. метров кубических природного газа, служащий все же заключил договор. Кроме этого, он перечислил фирме-поставщику 3 млн 281 тыс. гривен в то время, когда газ не был доставлен на предприятие.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Руководителю предприятия грозит до пяти лет лишения свободы, а также три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, сегодня директору обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Віасан", которая присвоила почти полмиллиона гривен бюджетных средств, сообщено о подозрении.