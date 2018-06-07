Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Директору "Львовтеплоэнерго" сообщили подозрение в халатном выполнении служебных обязанностей

НовостиОбщество    07.06.2018 - 22:13
Фото: ГПУ (РБК-Украина)
Фото: ГПУ (РБК-Украина)

Пакижа подозревают в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

Депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского комунального предприятия "Львовтеплоєнерго" Степану Пакижу объявили о подозрении за уличение его в халатности по отношению к выполнению своих служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"6 июня прокурор Львовской области Юрий Квятковский сообщил о подозрении депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украина", - сообщили в ГПУ.

Так, Пакиж был обязан управлять предприятием и нести полную ответственность за состояние его деятельности. Досудебное расследование установило, что вопреки требованиям регуляторных актов в сфере энергетики, не имея законного права подписывать договора на поставку возглавляемому предприятию 12 млн 510 тыс. метров кубических природного газа, служащий все же заключил договор. Кроме этого, он перечислил фирме-поставщику 3 млн 281 тыс. гривен в то время, когда газ не был доставлен на предприятие.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Руководителю предприятия грозит до пяти лет лишения свободы, а также три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, сегодня директору обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Віасан", которая присвоила почти полмиллиона гривен бюджетных средств, сообщено о подозрении.

Во Львове мужчину приговорили к 2 годам за ложное сообщение о минировании ПАО "Львовгаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"
Теги публикации: Львов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь