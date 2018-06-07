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Директору "Львівтеплоенерго" повідомили підозру в недбалому виконанні службових обов'язків

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 22:13
Фото: ГПУ (РБК-Україна)
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Пакіжа підозрюють у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки

Депутату Львівської обласної ради, директору Львівського міського комунального підприємства "Львовтеплоєнерго" Степану Пакіжу оголосили про підозру за викриття його в халатності по відношенню до виконання своїх службових обов'язків. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"6 червня прокурор Львівської області Юрій Квятківський повідомив про підозру депутату Львівської обласної ради, директору Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України", - повідомили в ГПУ.

Так, Пакіж був зобов'язаний керувати підприємством і нести повну відповідальність за стан його діяльності. Досудове розслідування встановило, що всупереч вимогам регуляторних актів у сфері енергетики, не маючи законного права підписувати договори на поставку очолюваного підприємства 12 млн 510 тис. метрів кубічних природного газу, службовець все ж уклав договір. Крім цього, він перерахував фірмі-постачальнику 3 млн 281 тис. гривень у той час, коли газ не був доставлений на підприємство.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. Керівнику підприємства загрожує до п'яти років позбавлення волі, а також три роки позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, сьогодні директору товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Віасан", яка привласнила майже півмільйона гривень бюджетних коштів, повідомлено про підозру.

У Львові чоловіка засудили до 2 років через неправдиве повідомлення про замінування ПАТ "Львівгаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"
Теги публікації: Львів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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