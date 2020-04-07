Директором по стратегии и финансам ДТЭК назначен Олег Тымкив

Олег Тымкив назначен директором по стратегии и финансам компании ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе, Тымкив будет заниматься эффективным стратегическим планированием, управлением финансами компании и взаимодействием с международными инвесторами. Кроме того, Тымкив будет управлять процессами финансового прогнозирования, обеспечения средств для реализации стратегических инициатив ДТЭК и минимизации негативных последствий экономического кризиса.

"ДТЭК активно трансформирует бизнес, чтобы соответствовать глобальным трендам и вызовам. Для успешной реализации стратегии компании нужно грамотно управлять капиталом, привлекать партнеров и инвесторов, усовершенствовать финансовые бизнес-процессы и систему управления рисками. Для нас крайне важно пройти сложный период экономического спада и кризиса в энергетике с минимальными финансовыми потерями и остаться лидером отрасли", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, Олег Тымкив обладает глубокой профессиональной экспертизой, значительным управленческим опытом работы как Украине, так и за рубежом.

"Назначение на эту должность воспринимаю как высокую оценку моих профессиональных достижений и как большой кредит доверия. Особенно сегодня - в ситуации падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, которое затронуло все страны и Украину, в том числе. Уверен, нам удастся достойно пройти все испытания, ведь в ДТЭК работает высококлассная целеустремленная команда. Для меня честь присоединиться к ней", - прокомментировал Олег Тымкив.

Отметим, что до прихода в ДТЭК Олег Тымкив работал управляющим партнером PwC в Украине, а также входил в региональные органы управления PwC в Центральной и Восточной Европе. В сферу его профессиональных интересов входили проекты по трансформации бизнеса, разработка и внедрение стратегий и повышение операционной эффективности для компаний государственного и частного сектора, консультации по вопросам инвестиционной деятельности. Олег Тымкив является почетным членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (FССА) и сертифицированным аудитором Украины.

Напомним, ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.