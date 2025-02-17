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Директора онлайн-казино PIN-UP, яке пов'язують з Росією, відправили під варту, - ДБР

Понеділок 17 лютого 2025 11:34
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Директора онлайн-казино PIN-UP, яке пов'язують з Росією, відправили під варту, - ДБР Ілюстративне фото: директора онлайн-казино PIN-UP відправили під варту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, було обрано запобіжний захід. Його було відправлено під варту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, уже обрано запобіжний захід директору цієї компанії - це тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - розповіла Сапьян.

Нагадаємо, 14 лютого, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Затриманому інкримінують пособництво ворогу.

Що передувало

Раніше стало відомо, що ДБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу провели розслідування діяльності цього казино.

Слідство з'ясувало, що казино мало зв’язки із представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами. Також частина фінансів казино йшли на наповнення бюджету агресора й підтримки війни проти України.

"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога", - додали в ДБР.

Також варто нагадати, що у січні ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Державний службовець разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

У грудні 2024 року ДБР затримало керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

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