ДБР затримало директора онлайн-казино PIN-UP, яке пов'язують з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Під час слідства було встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, яка заробляла на азартних іграх в Інтернеті, був громадянин РФ.

Затриманому директору казино повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу для нього у вигляді тримання під вартою.

Бюро розслідує причетність інших осіб до діяльності зазначеного онлайн-казино.

Подробиці справи

Працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України провели розслідування діяльності цього казино.

Виявилося, що воно мало зв’язки із представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами. Окрім того, фінансові потоки від його діяльності йшли на наповнення бюджету агресора й підтримки війни проти України.

Експерти також підтвердили, що робота казино мала негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання його послуг.

"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. лнр, наповнюючи таким чином бюджет ворога", - додали в ДБР.

Окрім того, керівник діяльності цієї структури після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує працювати на території Росії та російських вебресурсах.