ДБР затримало директора онлайн-казино PIN-UP, яке пов'язують з Росією
Державне бюро розслідувань України затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Затриманому інкримінують пособництво ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Під час слідства було встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, яка заробляла на азартних іграх в Інтернеті, був громадянин РФ.
Затриманому директору казино повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу для нього у вигляді тримання під вартою.
Бюро розслідує причетність інших осіб до діяльності зазначеного онлайн-казино.
Подробиці справи
Працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України провели розслідування діяльності цього казино.
Виявилося, що воно мало зв’язки із представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами. Окрім того, фінансові потоки від його діяльності йшли на наповнення бюджету агресора й підтримки війни проти України.
Експерти також підтвердили, що робота казино мала негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання його послуг.
"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. лнр, наповнюючи таким чином бюджет ворога", - додали в ДБР.
Окрім того, керівник діяльності цієї структури після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує працювати на території Росії та російських вебресурсах.
Нагадаємо, в середині січня ДБР також затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). З'ясувалося, що державний службовець разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.
А в середині грудня 2024 року ДБР затримало керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.