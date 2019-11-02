Директора лісгоспу, який пропонував хабар детективу НАБУ, взяли під варту

Фото: вилучені кошти (nabu.gov.ua)

Директор Гутянского лісового господарства пропонував хабар у розмірі 100 тис. доларів

Директора Гутянского лісового господарства Харківської області, який пропонував 100 тис. доларів детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), взяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави в 4,9 мільйона гривень (200 тис. доларів). Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Директора лісового господарства пропонував детективу 100 тис. доларів за закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, яка належала держпідприємству, а також про продаж лісопродукції за заниженими цінами в користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.

Йому інкримінують ч. 3 ст.369 Кримінального кодексу (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, в середу, 30 жовтня, у Харківській області правоохоронці затримали чиновника під час надання 100 тисяч доларів хабара одного з детективів Національного антикорупційного бюро України