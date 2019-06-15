Директора коммунального предприятия Киева разоблачили в присвоении 5 млн гривен

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Более 10 лет назад директор предприятия перевел деньги на счета фиктивных фирм

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору коммунального предприятия за присвоение 5 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу прокуратуры Киева.

В течение 2006-2007 годов чиновник перевел на счета фиктивных предприятий около 5 млн гривен за оказание ими юридических услуг, а именно представление интересов коммунального предприятия в судах различных инстанций.

"Однако фактически договорных отношений не существовало, а денежные средства были присвоены чиновником. Почти 9 лет со времени установления обстоятельств этого преступления чиновник скрывался от правоохранительных органов. Однако принятыми мерами правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать", - отметили в прокуратуре.

Злоумышленнику 14 июня сообщили о подозрении за подлог служебных документов и завладение чужим имуществом в крупных размерах. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что была разоблачена группа подозреваемых, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые вымогали 500 тысяч долларов взятки. Группу разоблачили следователи Государственного бюро расследований.