ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Директора коммунального предприятия Киева разоблачили в присвоении 5 млн гривен

Новости » Общество    15.06.2019 - 05:19
Директора коммунального предприятия Киева разоблачили в присвоении 5 млн гривен
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Более 10 лет назад директор предприятия перевел деньги на счета фиктивных фирм

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору коммунального предприятия за присвоение 5 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу прокуратуры Киева.

В течение 2006-2007 годов чиновник перевел на счета фиктивных предприятий около 5 млн гривен за оказание ими юридических услуг, а именно представление интересов коммунального предприятия в судах различных инстанций.

"Однако фактически договорных отношений не существовало, а денежные средства были присвоены чиновником. Почти 9 лет со времени установления обстоятельств этого преступления чиновник скрывался от правоохранительных органов. Однако принятыми мерами правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать", - отметили в прокуратуре.

Злоумышленнику 14 июня сообщили о подозрении за подлог служебных документов и завладение чужим имуществом в крупных размерах. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что была разоблачена группа подозреваемых, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые вымогали 500 тысяч долларов взятки. Группу разоблачили следователи Государственного бюро расследований.

В Черновицкой области задержали пограничников за вымогательство взяток ГБР во Львовской обл. задержало на взятке начальника патрульной полиции
Новости Украины взяткаЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь