Луценко: группу чиновников задержали за вымогательство 500 тыс. долларов

Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В состав группы также входили сотрудники полиции

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что разоблачили группу подозреваемых, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые требовали 500 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ГПУ.

Указано, что группу разоблачили следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Генпрокуратуры.

"Разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - указано в сообщении.

Луценко подчеркнул, что подозреваемых задержали при получении части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов.

Напомним, в конце апреля Луценко сообщал, что трое должностных лиц горсовета, среди которых и заместитель городского головы Луцка, задержаны во время получения взятки.

Как писало РБК-Украина ранее, правоохранители проводили обыски у заммэра Луцка.