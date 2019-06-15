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Директора комунального підприємства Києва викрили на привласненні 5 млн гривень

Новини » Суспільство    15.06.2019 - 05:19
Директора комунального підприємства Києва викрили на привласненні 5 млн гривень
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

Понад 10 років тому директор підприємства перевів гроші на рахунки фіктивних фірм

Київська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому директору комунального підприємства за привласнення 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Упродовж 2006-2007 років чиновник перевів на рахунки фіктивних підприємств близько 5 млн гривень за надання ними юридичних послуг, а саме представлення інтересів комунального підприємства у судах різних інстанцій.

"Проте фактично договірних відносин не існувало, а грошові кошти були привласнені чиновником. Майже 9 років з часу встановлення обставин цього злочину посадовець переховувався від правоохоронних органів. Проте вжитими заходами правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та затримати", - зазначили в прокуратурі.

Зловмиснику 14 червня повідомили про підозру за підроблення службових документів та заволодіння чужим майном у великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Екс-чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що було викрито групу підозрюваних, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які вимагали 500 тисяч доларів хабаря. Групу викрили слідчі Державного бюро розслідувань.

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