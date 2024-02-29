Директора ФГВФО звинувачують у використанні у власних цілях авто банку, що ліквідується

За словами юриста Сергія Лисенка, директор фонду не мала на це права.

В ході розслідування журналісти зʼясували, що минулого року Світлана Рекрут провела за кордоном або в дорозі туди чи назад понад 100 днів, тобто майже половину всіх робочих днів року. У 2022 році її поїздки сумарно складали понад 80 днів.

Згідно із декларацією Рекрут, у 2022 році вона отримала від ФГВФО компенсацію надмірно витрачених коштів на відрядження у сумі понад 65 тисяч грн.

Також виявилося, що для виїздів за кордон вона використовувала в тому числі автомобілі, що належать АТ "Мегабанк", ліквідацію якого з 2022 року проводить саме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з інформацією ФГВФО, його ліквідація досі триває і її завершення планується у 2025 році. За інформацією журналістів, Рекрут для власних поїздок за кордон використовувала два авто, які належать цьому банку. Одним з них вона почала користуватися майже відразу після початку процедури ліквідації - у жовтні 2022 року.

При цьому тільки у квітні 2023 року Фонд гарантування вкладів зміг відшкодувати 93% коштів (3,8 млрд грн) вкладникам банку. А заборгованість перед всіма кредиторами досі не погашена.

"Повідомляємо, що відповідно до ст. 36 Закону ("Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") протягом періоду виведення банку з ринку та/або ліквідації банку Фонд має право користуватися технічними можливостями такого банку з метою мінімізації своїх витрат", - повідомив ФГВФО у відповідь на запит журналістів.

УНН перевірив закон, на яку послався Фонд і виявив що Рекрут, може користуватися майном банку, що ліквідується виключно у тому разі, якщо вона особисто входить до складу тимчасової адміністрації. Проте за даними сайту youcontrol, Рекрут не є уповноваженою особою від ФГВФО на ліквідацію АТ "Мегабанк".

"Згідно зі статтею 36 згадуваного вами закону, після введення тимчасової адміністрації майном банку може користуватися тільки уповноважена особа Фонду - ліквідатор, який виконує функції тимчасової адміністрації. А інші представники фонду не мають на це права після введення тимчасової адміністрації", - додав юрист Лисенко.

За його словами, використання майна банку, що ліквідується, кимось, крім уповноваженої особи Фонду, є порушенням закону, яке має вивчити Національне антикорупційне бюро України.