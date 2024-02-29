Директора ФГВФЛ обвиняют в использовании в собственных целях авто ликвидируемого банка

По словам юриста Сергея Лысенко, директор фонда не имела на это права.

В ходе расследования журналисты выяснили, что в прошлом году Светлана Рекрут провела за границей или в пути туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Согласно декларации Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию чрезмерно израсходованных командировочных средств в сумме более 65 тысяч грн.

Также оказалось, что для выездов за границу она использовала, в том числе, автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно информации ФГВФЛ, его ликвидация продолжается, и ее завершение планируется в 2025 году. По информации журналистов, Рекрут для собственных поездок за границу использовала два автомобиля, принадлежащих этому банку. Одним из них она начала пользоваться почти сразу после начала процедуры ликвидации – в октябре 2022 года.

При этом только в апреле 2023 г. Фонд гарантирования вкладов смог возместить 93% средств (3,8 млрд грн) вкладчикам банка. А задолженность перед всеми кредиторами до сих пор не погашена.

"Сообщаем, что в соответствии со ст. 36 закона ("О системе гарантирования вкладов физических лиц") в течение периода вывода банка с рынка и/или ликвидации банка Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями такого банка с целью минимизации своих расходов", - сообщил ФГВФЛ ответ на запрос журналистов.

УНН проверил закон, на который сослался фонд и обнаружил, что Рекрут может пользоваться имуществом банка, которое ликвидируется исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации. Однако, по данным сайта youcontrol, Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк".

"Согласно статье 36 упоминаемого вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, выполняющий функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - добавил юрист Лысенко.

По его словам, использование ликвидируемого имущества банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины.