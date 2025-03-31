У менеджмента "Укрнафти" та "Укрнафтобуріння" мільйонні зарплати при провалі ключових показників, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата України Олексія Гончаренка.

Усього за 2024 рік директор "Укрнафти" отримав 27 млн гривень зарплати, обзавівся будинком, купив новий Range Rover і Mercedes-Benz.

"Це не управління – це відкрита корупційна схема. Поки країна воює за кожну гривню, окремі керівники збагачуються на мільйони", - пише Гончаренко у Facebook.

Він наголошує, що крім Корецького великі зарплати задекларували й інші посадовці Укрнафти, контрольний пакет акцій якої належить державі: 25,7 млн грн – заступник директора з фінансів Юрій Ткачук; 18 млн грн – комерційний директор Сергій Федоренко; 25 млн грн - виконавчий віцепрезидент з корпоративної стратегії "Укрнафта" Деніс Кудін.

Також нардеп підкреслює, що топ-менеджмент компанії не виконує ключових показників щодо розробки нових свердловин, і при тому продовжує отримувати високі зарплати.

"Поки менеджмент отримує величезні зарплати, тим часом Укрнафта завалює ключові показники - замість 30 свердловин, запланованих на 2024 рік, компанія спромоглася ввести в експлуатацію лише 9. Також суттєво відставали фактичні показники видобутку вуглеводнів, на 92% по нафті і на 42% по газу. Незважаючи на великий інвестиційний бюджет (26 млрд грн), компанія не змогла наблизитись до показників 2019 року", - додає депутат.

Також Гончаренко звернув увагу, що директор "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик не подав декларацію за 2024 рік, але в 2023-му задекларував 6,26 млн грн за 5 місяців роботи в УНБ – 1,2 млн грн на місяць.

За його словами, "Укрнафтобуріння" витратило на геологічні дослідження в 3,7 раза дорожче за ринок, а вартість одного пункту вибуху кабельної системи на Сахалінському родовищі – 14,7 тис. грн, що на 83% дорожче, ніж у решти газовидобувних компаній України (8 тис. грн).



"Вартість отриманої геологічної інформації – 2,73 млн грн/кв. км, що в 3,7 раза вище за ринкову (742 тис. грн/кв. км). За 51 кв. км досліджень сплачено 139 млн грн – утричі більше за реальну вартість!", - наводить цифри Гончаренко.