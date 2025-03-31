У менеджмента "Укрнафты" и "Укрнефтебурения" миллионные зарплаты при провале ключевых показателей, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Всего за 2024 год директор "Укрнафты" получил 27 млн гривен зарплаты, обзавелся домом, купил новый Range Rover и Mercedes-Benz.

"Это не управление - это открытая коррупционная схема. Пока страна воюет за каждую гривну, отдельные руководители обогащаются на миллионы", - пишет Гончаренко в Facebook.

Он отмечает, что кроме Корецкого большие зарплаты задекларировали и другие должностные лица Укрнафты, контрольный пакет акций которой принадлежит государству: 25,7 млн грн - заместитель директора по финансам Юрий Ткачук; 18 млн грн - коммерческий директор Сергей Федоренко; 25 млн грн - исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии "Укрнафта" Денис Кудин.

Также нардеп подчеркивает, что топ-менеджмент компании не выполняет ключевых показателей по разработке новых скважин, и при этом продолжает получать высокие зарплаты.

"Пока менеджмент получает огромные зарплаты, тем временем Укрнафта заваливает ключевые показатели - вместо 30 скважин, запланированных на 2024 год, компания смогла ввести в эксплуатацию только 9. Также существенно отставали фактические показатели добычи углеводородов, на 92% по нефти и на 42% по газу. Несмотря на большой инвестиционный бюджет (26 млрд грн), компания не смогла приблизиться к показателям 2019 года", - добавляет депутат.

Также Гончаренко обратил внимание, что директор "Укрнефтебурения" Олег Мальчик не подал декларацию за 2024 год, но в 2023-м задекларировал 6,26 млн грн за 5 месяцев работы в УНБ - 1,2 млн грн в месяц.

По его словам, "Укрнефтебурение" потратило на геологические исследования в 3,7 раза дороже рынка, а стоимость одного пункта взрыва кабельной системы на Сахалинском месторождении - 14,7 тыс. грн, что на 83% дороже, чем у остальных газодобывающих компаний Украины (8 тыс. грн).



"Стоимость полученной геологической информации - 2,73 млн грн/кв. км, что в 3,7 раза выше рыночной (742 тыс. грн/кв. км). За 51 кв. км исследований уплачено 139 млн грн - втрое больше реальной стоимости!", - приводит цифры Гончаренко.