Директор ЦРУ на початку червня відвідував Україну, йому розкрили стратегічні плани, - WP

За даними джерел видання, поїздка Бернса була таємною. Під час візиту він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.

Видання зазначає, що метою візиту було підтвердити прихильність США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні у боротьбі з агресором.

За словами співрозмовників, у приватних розмовах українське військове керівництво висловило главі ЦРУ "бичачу" впевненість у тому, що їхня мета до осені звільнити значну частину територій, перемістити ракетні та артилерійські системи до межі з Кримом, просунутися на схід та вперше розпочати з РФ переговори після довготривалої паузи.

"Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу", - сказав високопоставлений український чиновник.

Наступ України

Наші захисники продовжують наступальні дії на декількох напрямках. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де українські воїни мають успіх.

На півдні ЗСУ продовжують тиснути на ворога, аби прорвати оборону окупаційних військ. Поблизу Бахмута захисники просуваються на флангах, а ворог зазнає втрат.

Раніше у Генштабі повідомили, що українські сили під Бахмутом перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.