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Директор ЦРУ в начале июня посещал Украину, ему раскрыли стратегические планы, - WP

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Украину. Ему раскрыли планы освобождения украинских территорий от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным источников издания, поездка Бернса была секретной. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки.

Издание отмечает, что целью визита было подтвердить приверженность США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине в борьбе с агрессором.

По словам собеседников, в частных разговорах украинское военное руководство выразило главе ЦРУ "бычью" уверенность в том, что их цель к осени освободить значительную часть территорий, переместить ракетные и артиллерийские системы до границы с Крымом, продвинуться на восток и впервые начать с РФ переговоры после длительной паузы.

"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Наступление Украины

Наши защитники продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Сейчас активные бои идут на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где украинские воины имеют успехи.

На юге ВСУ продолжают давить на врага, чтобы прорвать оборону оккупационных войск. Вблизи Бахмута защитники продвигаются на флангах, а враг несет потери.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинские силы под Бахмутом перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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